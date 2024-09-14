Уважаемые жители города Шумерли!



От всего сердца поздравляю вас с Днём города! История города богата событиями и достижениями, и с каждым годом Шумерля становится всё краше и уютнее. Улицы, дома, парки и скверы меняются, становятся более современными, развивается дорожная сеть, появляются современные зоны отдыха и спортивные площадки. Все эти изменения положительно сказываются на комфорте и удобстве жизни в Шумерле.



Город процветает и развивается благодаря вам, дорогие шумерлинцы. Вы его душа и сердце, и каждый из вас вносит неоценимый вклад в успех и благополучие родного города! Пусть Шумерля растёт и развивается, наполняется новыми достижениями и победами!



Дорогие жители, желаю вам благополучия, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для новых свершений!



Депутат Государственной Думы РФ А. Салаева.