Уважаемые шумерлинцы!

Сердечно поздравляю вас с Днём Республики!



Этот знаменательный день напоминает нам о богатой истории, культурном наследии и достижениях нашей родной Чувашской Республики.



Сегодня Чувашия располагает мощным производственным потенциалом, который служит прочной основой для динамичного развития экономики и социальной сферы республики, а также повышения уровня жизни ее жителей. Благодаря этому потенциалу наша республика обладает всеми возможностями для устойчивого роста и прогресса, являясь примером стабильности и согласия.



Мы гордимся своей республикой, ее традициями и уникальным духом, который объединяет нас всех. Пусть этот праздник наполнит наши сердца радостью, гордостью за наше многонациональное сообщество и верой в светлое будущее.



Желаю каждому из вас крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и успехов в делах на благо нашей прекрасной Чувашии. Пусть наш город процветает, а наши семьи будут наполнены любовью и гармонией!



Глава города Шумерли Э. Васильев.