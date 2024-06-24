Уважаемые шумерлинцы!
Сердечно поздравляю вас с Днём Республики!
Этот знаменательный день напоминает нам о богатой истории, культурном наследии и достижениях нашей родной Чувашской Республики.
Сегодня Чувашия располагает мощным производственным потенциалом, который служит прочной основой для динамичного развития экономики и социальной сферы республики, а также повышения уровня жизни ее жителей. Благодаря этому потенциалу наша республика обладает всеми возможностями для устойчивого роста и прогресса, являясь примером стабильности и согласия.
Мы гордимся своей республикой, ее традициями и уникальным духом, который объединяет нас всех. Пусть этот праздник наполнит наши сердца радостью, гордостью за наше многонациональное сообщество и верой в светлое будущее.
Желаю каждому из вас крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и успехов в делах на благо нашей прекрасной Чувашии. Пусть наш город процветает, а наши семьи будут наполнены любовью и гармонией!
Глава города Шумерли Э. Васильев.