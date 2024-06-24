Дорогие жители Чувашии!

От всего сердца поздравляю с Днем Республики!

Это особенный день для всех, чья судьба связана с нашим родным краем ста тысяч песен, ста тысяч вышивок, ста тысяч слов. Сегодня мы прославляем нашу республику, её историю, настоящее и будущее.

Мы вправе гордиться, что наша республика все чаще звучит на всероссийском уровне. За последние годы мы совершили небывалый рывок в промышленности. Подтверждение тому почетное второе место по росту индекса промышленного производства в Российской Федерации. В ответ на санкции мы начали возрождать традиционное для нас и уникальное для России хмелеводство. «Зеленое золото» снова становится визитной карточкой Чувашии, у нас выращивают более 90% всего хмеля страны. Кроме того, мы являемся ведущими производителями лука-севка, а чувашский гибрид гусей занимает порядка 70% российского рынка.

Сегодня у многих Чувашия ассоциируется с Вышитой картой России. В Москве на ВДНХ ею любуются тысячи посетителей выставки-форума.

Главное богатство края – это жители республики. Мы гордимся нашими выдающимися земляками, которые прославили Чувашскую Республику в различных отраслях и сферах. Каждый из нас вносит свой вклад в общее дело – в укрепление и формирование динамично развивающегося региона.

Правительство республики работает над реализацией программы социально-экономического развития Чувашии, в которой получит отражение перспективное развитие всех муниципальных округов, городов, сел и деревень. Создаем благоприятные условия, чтобы в регионе мог реализовать себя любой человек, не зависимо от вероисповедания и национальности.

Республикой взят курс на создание комфортных условий для жизни людей и развития бизнеса. Всегда в зоне особого внимания – вопросы поддержки предпринимательской инициативы, потому что малый бизнес является одной из составляющих фундамента экономического роста региона. Увеличивается инвестиционный потенциал. Вместе мы создаем комфортную среду, чтобы наш регион стал лучшим местом для жизни.

Республика привлекает внимание туристов, с каждым годом все больше людей хотят приехать и посмотреть наш регион. За последние 5 лет туристический поток вырос в 2,5 раза.

Неоценимый вклад вносят наши земляки в ходе выполнения задач специальной военной операции. Чувашские бойцы героически сражаются на полях боевых действий. В несколько смен работают республиканские предприятия оборонно-промышленного комплекса. Нашим солдатам помогают благотворительные фонды, волонтеры и обычные люди. Чувашия активно участвует в налаживании мирной жизни в новых регионах России, в том числе подшефном Бердянском округе.

Дорогие земляки! Будем вместе смотреть вперед, стремиться к новым вершинам и трудиться над достижением общих целей на благо родной Чувашии.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.