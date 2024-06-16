Уважаемые работники здравоохранения и ветераны отрасли!

Служение людям, здоровью нации, народосбережению в целом – ваша миссия и призвание. Вы на посту всегда и вне зависимости от времени суток или обстоятельств, а за плечами каждого из вас – сотни, если не тысячи спасенных жизней наших граждан как величайшей ценности.

Это самоотверженный труд, и низкий вам поклон за ваше внимание, поддержку и тепло, которое вы дарите нам.

Сегодня перед нами – Правительством Чувашии, организаторами здравоохранения – стоят важнейшие задачи сохранения, мотивации действующего кадрового состава в отрасли, привлечения новых специалистов. Это сделает оказание медицинской помощи жителям нашей республики доступнее и качественнее. Для этого мы реализуем федеральные, а также вводим свои, республиканские меры поддержки. И если потребуется, будем их совершенствовать и расширять. Сложно переоценить значение создаваемых для вас условий труда. За этим стоит постоянно обновляемое в рамках национального проекта «Здравоохранение» медицинское оборудование, комплексные мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения, цифровизация и упрощение многих производственных процессов.

Безусловно, все это в комплексе – кадровое обеспечение, модернизация здравоохранения, строительство и обновление его учреждений – существенно повлияло и на состояние демографии Чувашии. По итогам 2023 года мы улучшили ожидаемую продолжительность жизни, теперь она составляет 73,07 года, и стали первыми в России по показателю минимальной младенческой смертности. Только за один год мы добились его снижения в полтора раза.

Благодарю вас, дорогие коллеги, за верность выбранному делу и желаю крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных свершений. И пусть каждый день приносит вам уверенность в том, что ваш труд важен и ценен, что ваши усилия находят благодарный отклик в сердцах ваших пациентов и окружающих.

С праздником вас!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.