Дорогие шумерлинцы!

Сердечно поздравляю Вас с государственным праздником – Днём России.

Этот праздник символизирует наше единство, независимость и свободу. Он напоминает нам о славном прошлом нашей страны и вдохновляет на созидательное будущее.

На протяжении веков Россия проходила через испытания, но всегда выходила из них окрепшей и великой. И в наши дни мы, как наследники наших предков, должны хранить и приумножать достижения нашей Родины.

В День России мы особенно остро ощущаем нашу общую ответственность за судьбу страны. Наша цель — сделать Россию современной, процветающей державой, в которой каждый гражданин чувствует себя защищённым, счастливым и уверенным в завтрашнем дне.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, благополучия, успехов и мирного неба над головой. Пусть в ваших семьях царят мир и согласие, а в нашем городе — процветание и стабильность.

Глава города Шумерли Э. Васильев.