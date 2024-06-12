Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днём России!

Этот день является символом единения и солидарности нашего многонационального, многоконфессионального народа, каждого из нас вокруг нашего великого Отечества.

Россия – это 89 регионов с уникальной для каждого из них спецификой, народным хозяйством, природой, традициями и культурой, а самое главное – людьми, любящими Россию, готовыми быть деятельными ее гражданами, вносить свой вклад в ее развитие и процветание.

Чувашия в этом ряду – не исключение. Много веков мы находимся в составе большой российской семьи. И, как завещал нам наш просветитель Иван Яковлевич Яковлев, любим, верим и служим России.

Мы гордимся, что живём здесь — в стране с богатой тысячелетней историей, где есть место великим подвигам и достижениям наших славных предков. Былые победы, уроки старших, сила духа и национальная гордость, уверен, и сегодня помогут нам выстоять и защитить интересы нашего Отечества в специальной военной операции, преодолеть все трудности неоправданного ничем санкционного давления практически во всех направлениях и сферах. Вопреки всем попыткам подорвать наш дух изнутри мы вместе будем и дальше преображать нашу страну, делать ее величайшей в мире с опорой на традиционные ценности.

С праздником, дорогие соотечественники, жители республики!

Желаю всем вам здоровья, счастья, успехов и благополучия.

Глава Чувашской Республики О. Николаев.