Дорогие шумерлинцы!

3 июня 2024 года АО «ШЗСА» отмечает 95-й юбилей со дня основания.



Это событие является очень знаковым для самого предприятия, его руководителей, сотрудников, ветеранов и, безусловно, для Чувашской Республики.



За 95 лет завод стал ведущим машиностроительным предприятием, прошел нелегкий путь становления и развития. Какими бы трудными ни были условия, коллектив завода всегда проявлял высокую ответственность и профессионализм.



АО «ШЗСА» играет особую роль в социально-экономической жизни города, является примером эффективного взаимодействия власти и бизнеса, государственного партнерства.



В этот день руководство предприятия поздравляет трудовой коллектив и ветеранов с юбилейной датой и благодарит за доблестный труд, профессионализм, целеустремленность и любовь к общему делу!

Желаем предприятию процветания и смелых стратегических решений!



Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».