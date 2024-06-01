Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Детство – это не только время беззаботных игр и веселья, но и удивительная пора открытий и познаний. В глазах детей отражается чистое небо, а улыбки согревают душу, наполняют теплом и радостью жизнь. Дети – наша надежда, наше будущее, и мы, взрослые, обязаны сделать всё, чтобы они были по настоящему счастливы.

В республике делается многое для юных жителей Чувашии. Недавно был успешно реализован проект «Один день в столице», когда ребята из муниципальных образований организованно приезжали в Чебоксары, где сверстники приготовили для них насыщенную программу знакомства со столицей республики.

Для отдыха и оздоровления в Чувашии ежегодно открываются двери пришкольных и загородных лагерей. В этом году пройдет 31 профильная смена для более чем 6 тысяч детей. В период летних каникул наших ребят ждет 16 тематических программ в кванториумах, IT-кубах, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Работают учреждения культуры и спорта, библиотеки, проводятся соревнования, организованы показы фильмов. Запланированы городские и республиканские семейные фестивали, приуроченные к Году семьи, объявленному Президентом России. Уверен, наступившее лето наполнит всех яркими впечатлениями, подарит заряд оптимизма и энергии. Каждый сможет найти себе занятие по душе.

Сегодня в республике проживает более 18 тысяч многодетных семей. Радует, что их количество растет, с 2012 года число таких семей в Чувашии увеличилось в два раза.

Юные жители Чувашии! Желаю вам быть здоровыми, любознательными и смелыми! Мечтайте, творите, добивайтесь больших успехов! А мы, взрослые, будем за вас радоваться. Если вы счастливы – мы счастливы вдвойне!

С праздником, дорогие дети!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.