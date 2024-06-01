Уважаемые работники и ветераны АО «Комбинат автомобильных фургонов»!

Поздравляю вас с 93-летием со дня выпуска на предприятии товарной продукции!



Мы с чувством глубокой гордости говорим, что со строительством и выпуском нашим комбинатом продукции в годы первых пятилеток началось промышленное развитие Чувашии.

Сегодня комбинат автомобильных фургонов — динамично развивающееся предприятие, входящее в число ведущих предприятий отрасли в стране.



В целях обеспечения стабильного развития на предприятии произведена существенная модернизация производственных мощностей, введены в эксплуатацию новые производственные корпуса с новейшим высокопроизводительным технологическим оборудованием, значительно выросли объемы производства. Разработаны и освоен выпуск новых образцов специальных автомобилей, семейства подвижных ремонтных средств и кран-манипуляторных установок. Ведутся опытно-конструкторские работы по новым перспективным темам.



Несомненно, в достигнутых успехах на предприятии значимую роль сыграли люди — настоящие мастера своего дела. Огромная вам благодарность!



В преддверии этого знаменательного дня от всей души желаю всем работникам и ветеранам АО «Комбинат автомобильных фургонов» крепкого здоровья, процветания, новых профессиональных побед.

Счастья и благополучия, мира, добра вам и вашим семьям!



Генеральный директор АО «КАФ» С. Васильев.