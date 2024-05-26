Уважаемые предприниматели Шумерлинского муниципального округа!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российского

предпринимательства!



Это праздник самостоятельных, ответственных, созидающих людей, тех, кто не боится рисковать, решая важнейшие задачи. Современную экономику уже невозможно представить без предприятий малого и среднего бизнеса.



В день вашего профессионального праздника разрешите поблагодарить вас за энергию, эффективность, инициативность, которые позволяют добиваться успеха даже в самые сложные времена.



Примите искренние пожелания дальнейшего процветания и стабильности, а также доброго здоровья, сил и упорства на пути к успеху!



Глава Шумерлинского муниципального округа Д. Головин.