Уважаемые предприниматели Шумерлинского муниципального округа!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российского
предпринимательства!
Это праздник самостоятельных, ответственных, созидающих людей, тех, кто не боится рисковать, решая важнейшие задачи. Современную экономику уже невозможно представить без предприятий малого и среднего бизнеса.
В день вашего профессионального праздника разрешите поблагодарить вас за энергию, эффективность, инициативность, которые позволяют добиваться успеха даже в самые сложные времена.
Примите искренние пожелания дальнейшего процветания и стабильности, а также доброго здоровья, сил и упорства на пути к успеху!
Глава Шумерлинского муниципального округа Д. Головин.