Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации!

Примите искренние поздравления с праздником воинской славы — Днём защитника Отечества!

23 Февраля — замечательная дата для всей страны, день памяти и гордости. Из поколения в поколение российские воины передают святые для каждого из нас понятия — честь, верность присяге, любовь к Родине, и нет для настоящего мужчины дела благороднее и справедливее, чем защита интересов Отечества.



День защитника Отечества — праздник сильных и мужественных людей, тех, кто уже прошел суровую службу в армии и на флоте, и тех, кто сегодня находится в строю, охраняя мир и спокойствие граждан.



Это праздник тех, кто честно и преданно служит России, кто свои силы и знания, энергию и талант отдает ее процветанию, кто в любую минуту готов исполнить свой долг перед страной.

Мы благодарны нашим волонтерам, мужчинам и женщинам, которые жертвуют своим временем и энергией, чтобы облегчить солдатам этот сложный путь и передать им часть нашей любви и заботы.

В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам Великой Отечественной войны! Успешной службы солдатам и офицерам! Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Глава города Шумерли Э. Васильев.