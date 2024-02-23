Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!



Мужество и самоотверженность испокон веков были нашими общими символами. Они особо проявляются во времена, когда на кону свобода и независимость нашего государства, наши национальные интересы, мир и покой наших граждан.



Богатая история России — тому яркое подтверждение! Когда в один строй с военными вставали добровольцы, от стариков до мальчишек, защищая свою семью, свою землю, свою Родину.

Пример тому — стойкость и храбрость в том числе чувашского народа в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, когда каждый на фронте и в тылу делал всё возможное и даже невозможное, чтобы приблизить долгожданную Победу.



Наши деды и прадеды не могли себе представить, что мы в XXI веке снова столкнемся с угрозой нацизма, агрессией коллективного Запада на братской Украине. И сегодня потомки поколения победителей мужественно защищают Отечество в ходе специальной военной операции.

Защита Родины, своей семьи — важнейший долг и святая обязанность каждого гражданина.

Благодарю каждого из вас за преданность Отчизне и верность долгу. Желаю успехов в деле служения народу России, крепкого здоровья и благополучия!

С праздником!



Глава Чувашской Республики О. Николаев.