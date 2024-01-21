Уважаемые работники средств массовой информации, издательств и типографий!Примите искренние поздравления с Днем российской печати и Днем чувашской печати!

21 января 1906 года была выпущена первая чувашская газета «Хыпар», которая стала символом культурного и национального возрождения чувашского народа. Сегодня чувашская печать активно развивается, и благодаря труду журналистов и всех работников отрасли жители республики оперативно узнают о событиях, происходящих городах и селах Чувашии.

Благодарю вас за ваш нелегкий, но такой важный труд, за профессионализм, за то, что вы доносите до нас актуальную информацию, делитесь важными новостями и помогаете нам быть в курсе событий. В эпоху цифровых технологий СМИ Чувашии идут в ногу со временем. Интернет-платформы и соцсети стали неотъемлемой частью вашей работы. Это даёт больше возможностей для быстрой передачи информации и улучшает обратную связь с читателями.

В этот праздничный день хочу пожелать вам творческих успехов, вдохновения, смелых идей и креативных замыслов. Пусть ваша работа приносит вам только радость и удовлетворение. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и удачи во всех начинаниях на благо нашей Родины.

Глава Чувашской Республики О. Николаев