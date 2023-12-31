Дорогие жители Чувашской Республики!Мы провожаем 2023 год. Год, который каждому принёс разные эмоции, события и результаты.

Но все мы были едины в одном – в обеспечении победы над неонацизмом на территории нашей братской Украины. Тысячи наших земляков приняли для себя решение защищать Отечество с оружием в руках. Каждый на своём рабочем месте, выполняя, казалось бы, повседневные задачи, вносил и вносит вклад в достижение заветной Победы.

Правительство республики делает всё и продолжит поддерживать как самих бойцов, так и членов их семей, развивая решения Президента страны в данном направлении.

Слова искренней благодарности всем вам за сплочённость в это непростое для страны время. Несмотря на жесточайшие санкции, давление – экономическое и информационное, Чувашия вместе со всей страной продолжает реализовывать важные для каждого человека мероприятия, проекты. Это сотни километров дорог, десятки построенных и отремонтированных школ, объектов культуры и спорта, новые рабочие места. И в планах – не просто продолжать, а увеличивать темпы реализации намеченных задач.

Дорогие друзья! Благодаря нашей совместной работе мы с вами радуемся показателям развития республики. Промышленность растёт на 26%, заработная плата – больше чем на 20%, а в реальном выражении – более 14%. Растут собственные доходы бюджета, а значит, появляются новые возможности развития и поддержки граждан. Наша задача – использовать самое лучшее для развития Чувашии и открывать новые возможности для подрастающего поколения. В Год счастливого детства в Чувашии и Год педагога и наставника в России мы сделали очень много. Данную работу продолжим в следующий Год семьи, объявленный Президентом России, и в Год экологической культуры и бережного природопользования на республиканском уровне.

Набранные темпы устойчивого развития, наши амбициозные планы и поступательная поддержка Президента России Владимира Владимировича Путина позволяют нам быть уверенными в том, что все у нас получится, и Победа будет за нами!

Дорогие земляки! Поздравляю вас с наступающим Новым 2024 годом! Пусть наступающий 2024 год пройдет под знаком веры, надежды и любви, станет временем новых свершений, ярких и интересных событий. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! С Новым годом!

Глава Чувашии О. Николаев.