Уважаемые шумерлинцы! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!



Для каждого из нас это особенные праздники. В Новый год мы хотим взять все лучшее, связывая с ним исполнение наших самых заветных желаний. А Рождество напоминает нам о любви и милосердии, о свободе и справедливости, утверждает веру в преодоление трудностей, порождает надежду на светлое будущее.



Пусть наступающий год будет для вас удачным и плодотворным, годом новых возможностей и достижений, наполненный яркими событиями и добрыми делами.



Искренне желаю, чтобы в праздничные дни в вашем доме было понимание, тепло и веселье, чтобы рождественские каникулы добавили вам сил и энергии.



Пусть в новом году в жизни каждого из вас и вашей семьи произойдут перемены к лучшему. Здоровья, успехов, стабильности, благополучия и незабываемых встреч с новыми людьми!



Глава Шумерлинского муниципального округа Д. Головин.