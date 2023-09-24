Уважаемые работники и ветераны машиностроения!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!



Машиностроение – базовая отрасль экономики и одна из сложных отраслей человеческой деятельности, от уровня которой зависит обороноспособность и сила нашего государства. На ваших плечах держится благосостояние жителей и развитие социальной инфраструктуры не только республики, но и всей страны. Мы по праву гордимся славной историей наших машиностроительных предприятий, талантами руководителей, инженеров и конструкторов, мастерством рабочих.



В это непростое для нас время вы продолжаете вносить значимый вклад в укрепление обороноспособности и безопасности нашего государства, продукция отличается высокой надежностью и эффективностью, отлично зарекомендовала себя в различных условиях эксплуатации. Настоящие профессионалы, преданные интересам страны, вы обладаете этими качествами в полной мере. Ваш труд заслуживает глубокого уважения и благодарности. От всей души желаем новых достижений, крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!



Глава города Шумерли С. Яргунин,

глава администрации города Шумерли Э. Васильев.