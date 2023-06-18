Уважаемые работники здравоохранения и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Медицинский работник – это не просто профессия, это призвание. От вас зависит здоровье жителей нашей республики и развитие отрасли.

Сегодня мы с вами вместе создаем качественную и доступную медицину. Благодаря реализации национальных проектов, Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики, Комплексной программы развития социально-экономического развития Чувашской Республики отрасль здравоохранения получила огромный импульс для развития.

За последние пять лет финансовое обеспечение отрасли здравоохранения Чувашии возросло на 21%, с 21,4 млрд рублей в 2018 году до 26 млрд рублей в 2022-м. На социальную поддержку медицинских работников направлено 335,3 млн рублей, что позволило привлечь в отрасль дополнительно 1438 медицинских работников.

Чувашия сегодня занимает второе место в рейтинге цифровой зрелости здравоохранения среди всех субъектов страны. Успешно развивается трехуровневая система оказания медицинской помощи, укрепляется техническая оснащенность медицинских учреждений. Совершенствуется высокотехнологичная медицина. Обеспечена шаговая доступность первичной медико-санитарной помощи на селе.

В регионе выросла продолжительность жизни, а младенческая смертность – одна из самых низких в стране. Ваш опыт по профилактике заболеваний перенимают другие регионы.

За этими достижениями стоит каждодневный труд медицинских работников, четкая организация работы и высокая дисциплина.

Выражаю признательность вам за благородный труд, отзывчивость и милосердие, желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья и дальнейших успехов!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.