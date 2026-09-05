Уважаемые жители и гости города Шумерли!

Дорогие земляки, коллеги, ветераны труда! От имени коллектива и Совета директоров акционерного общества

«Комбинат автомобильных фургонов» сердечно поздравляю вас со знаменательной датой — 110-летием со дня основания нашего родного города!



Сто десять лет назад на берегу Суры был заложен первый камень в будущее Шумерли. Из небольшого пристанционного поселка город вырос в крупный промышленный, культурный и духовный центр Чувашии. Наша история писалась руками нескольких поколений шумерлинцев: тех, кто строил первые бараки и лесопилку, кто ковал Победу в тылу, и тех, кто сегодня своим ежедневным трудом пишет современную историю.



Шумерля — это не просто точка на карте или юридический адрес. Это наш общий дом. Уже много десятилетий комбинат является градообразующим предприятием, и мы гордимся тем, что судьба завода неразрывно связана с судьбой города.

В этот светлый праздник желаю всем жителям Шумерли крепкого здоровья, душевного тепла, мира и благополучия! Пусть в ваших домах всегда царят согласие и достаток, а над нашим общим домом сияет мирное солнце.

С днем рождения, любимая Шумерля!



Генеральный директор АО «Комбинат автомобильных фургонов» Алексей Зименков.