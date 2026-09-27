Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли, дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём машиностроителя!



Машиностроение — одна из ключевых отраслей экономики нашего города. Именно она во многом определяет промышленный потенциал территории, формирует её репутацию как центра высокотехнологичного производства и обеспечивает сотни семей стабильным доходом.



За каждым изделием, созданным на наших предприятиях, — кропотливый труд большого коллектива: точные расчёты инженеров, мастерство рабочих, строгий контроль технологов и ответственность руководителей. В этой работе нет мелочей: от качества каждой детали зависят надёжность сложной техники, безопасность людей и репутация наших заводов далеко за пределами города.



Особые слова благодарности — ветеранам отрасли. Ваш опыт, трудовые традиции и наставничество — это фундамент, на котором держится современное производство. Молодым специалистам желаю достойно продолжать эти традиции, осваивать передовые технологии и ставить перед собой амбициозные цели.



Сегодня перед машиностроением стоят серьёзные задачи: внедрение инноваций, повышение конкурентоспособности, развитие кооперации и подготовка кадров. Уверен, что профессионализм, сплочённость и преданность делу помогут справиться с любыми вызовами.



Желаю всем машиностроителям новых производственных достижений, интересных проектов и стабильной работы. Пусть ваш труд будет востребован и достойно оценён, а его результаты станут предметом общей гордости.

Крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!



Генеральный директор АО «КАФ» А. Зименков.