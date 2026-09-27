Дорогие шумерлинцы!

Уважаемые работники и ветераны Шумерлинского завода специализированных автомобилей!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём машиностроителя!



Этот праздник по праву считается одним из самых значимых для нашего предприятия. За ним стоит труд многих поколений людей, посвятивших себя любимому делу. Мы искренне благодарим инженеров и конструкторов, рабочих и технологов, ветеранов и молодых специалистов – всех, кто своим мастерством, знаниями и ответственностью укрепляет славу и силу родного предприятия. Вы – его главное богатство и надёжная опора.



Сегодня Шумерлинский завод специализированных автомобилей – это современное, динамично развивающееся предприятие. Золотые руки мастеров, высочайший профессионализм и глубокая ответственность каждого сотрудника позволяют нам решать самые сложные задачи государственного масштаба. Каждое уникальное изделие, сходящее с конвейера завода, – это наш общий, весомый вклад в укрепление технологического суверенитета и обороноспособности России, в её стабильное будущее и безопасность.



Дорогие машиностроители!

В этот светлый праздничный день желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия, неиссякаемой энергии, оптимизма и новых профессиональных свершений. Пусть работа приносит вам радость и удовлетворение, пусть каждый день будет наполнен гордостью за результаты своего труда, а в ваших домах всегда царят мир, согласие и любовь.

С праздником!



Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».