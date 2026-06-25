Глава Чувашии учредил День сельской женщины на форуме «Я — женщина нового тысячелетия»

Масштабный республиканский форум «Я — женщина нового тысячелетия», собравший самых успешных и активных жительниц региона, прошел сегодня в Чувашской государственной филармонии. Шестьсот уникальных женщин — шестьсот судеб, характеров, призваний. Такое представительное собрание проходит в Чувашии впервые. На участие в нем подали заявки более 1500 жительниц республики, решив поделиться своими достижениями и взглядом на предназначение женщины в новом тысячелетии.

Деловая часть форума состоялась 20 июня в Чувашском драмтеатре им. К.В. Иванова. В дискуссии о роли женщины в современном мире приняли участие федеральные эксперты, среди которых телеведущая, председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Мария Ситтель, лектор Российского общества «Знание», психолог Любовь Розенберг.

Олег Николаев вручил Почетную грамоту Чувашской Республики заместителю председателя «Союза женщин Чувашии» Нине Глотовой. Благодарственные письма Главы республики за активную жизненную позицию и общественную деятельность получили руководители ряда предприятий и учреждений из Канашского, Мариинско-Посадского, Яльчикского и Батыревского муниципальных округов.

В церемонии награждения приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Алла Салаева, председатель Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева.

Алла Салаева вручила благодарственные письма от своего имени представительницам сферы образования, культуры, социальной защиты и бизнеса.

Форум стал не просто местом встречи и вручения наград, а точкой отсчёта для нового календарного события. Олег Николаев объявил об учреждении нового праздника — Дня сельской женщины, который отныне будет включен в календарь и отмечаться ежегодно 16 октября. Соответствующий Указ подписал Глава Чувашии. Такая инициатива была выдвинута «Женским движением Единой России» и получила поддержку руководителя региона. У сельчанок теперь есть и свой гимн. Он прозвучал на сцене в исполнении эстрадного ансамбля «Сеспель».

Председатель «Союза женщин Чувашии» Наталья Николаева, являющаяся идейным вдохновителем форума, обратилась к участницам со словами признания и благодарности. Она отметила, что за пять лет существования проекта образ чувашской женщины приобрел внутреннюю силу и красоту.

Праздничная часть форума завершилась спектаклем-концертом «Ниоткуда с любовью» с участием народной артистки России Ирины Пеговой.