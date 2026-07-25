Уважаемые работники и ветераны сферы торговли Шумерлинского муниципального округа!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника торговли!



Ваша профессия имеет огромное значение для каждого жителя нашего округа. Ежедневно вы обеспечиваете нас всем необходимым, создаете комфортные условия для покупок, стремитесь предложить лучшие товары и высокий уровень обслуживания. Благодаря вашему труду, ответственности и профессионализму полки магазинов всегда наполнены разнообразной продукцией, а сфера торговли активно развивается, внося значительный вклад в экономику округа.



Вы — тот связующий мост между производителем и потребителем, кто своей чуткостью и вниманием к нуждам покупателей формирует благоприятную атмосферу и доверие. Ваша энергия, доброжелательность и готовность прийти на помощь заслуживают искреннего уважения.

Примите слова глубокой благодарности за ваш нелегкий, но очень важный труд, за верность избранному делу и постоянное стремление к совершенству.



Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии, успехов в работе, новых профессиональных достижений и благодарных покупателей! Пусть каждый день приносит вам радость и удовлетворение от проделанной работы!



Врип главы Шумерлинского муниципального округа Ольга Краснова.