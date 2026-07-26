Уважаемые ветераны, военнослужащие и гражданский персонал Военно-Морского Флота России!

Дорогие жители Шумерлинского муниципального округа!

От всей души поздравляю вас с одним из самых славных и почитаемых праздников нашей страны –

Днём Военно-Морского Флота!



Этот день – символ мужества, отваги и самоотверженного служения Родине. Он прославляет тех, кто избрал своей судьбой защиту морских рубежей, кто несет нелегкую, но почетную службу на бескрайних просторах мирового океана, оберегая мир и безопасность нашей страны.

История Военно-Морского Флота России богата героическими страницами, отмеченными беспримерным мужеством моряков, их верностью воинскому долгу и готовностью к подвигу. Мы гордимся нашими легендарными флотоводцами, отважными экипажами и всеми, кто стоял и стоит на страже интересов Отечества.



В этот праздничный день мы выражаем глубокую благодарность ветеранам Военно-Морского Флота, чье бесценное наследие и пример беззаветного служения Родине вдохновляют новые поколения. Особые слова признательности – действующим морякам, которые с честью продолжают традиции российского флота, осваивают новейшие технологии и успешно выполняют самые сложные задачи.



Желаю всем, кто связан с Военно-Морским Флотом, крепкого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия, оптимизма и новых успехов в службе на благо великой России! Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло и уют, а над головой будет мирное небо.

Слава Военно-Морскому Флоту России!



Врип главы Шумерлинского муниципального округа Ольга Краснова.