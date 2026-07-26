Уважаемые ветераны, военнослужащие и гражданский персонал Военно-Морского Флота России!
Дорогие жители Шумерлинского муниципального округа!
От всей души поздравляю вас с одним из самых славных и почитаемых праздников нашей страны –
Днём Военно-Морского Флота!
Этот день – символ мужества, отваги и самоотверженного служения Родине. Он прославляет тех, кто избрал своей судьбой защиту морских рубежей, кто несет нелегкую, но почетную службу на бескрайних просторах мирового океана, оберегая мир и безопасность нашей страны.
История Военно-Морского Флота России богата героическими страницами, отмеченными беспримерным мужеством моряков, их верностью воинскому долгу и готовностью к подвигу. Мы гордимся нашими легендарными флотоводцами, отважными экипажами и всеми, кто стоял и стоит на страже интересов Отечества.
В этот праздничный день мы выражаем глубокую благодарность ветеранам Военно-Морского Флота, чье бесценное наследие и пример беззаветного служения Родине вдохновляют новые поколения. Особые слова признательности – действующим морякам, которые с честью продолжают традиции российского флота, осваивают новейшие технологии и успешно выполняют самые сложные задачи.
Желаю всем, кто связан с Военно-Морским Флотом, крепкого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия, оптимизма и новых успехов в службе на благо великой России! Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло и уют, а над головой будет мирное небо.
Слава Военно-Морскому Флоту России!
Врип главы Шумерлинского муниципального округа Ольга Краснова.