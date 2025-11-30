Дорогие женщины, мамы!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником — Днём матери!



В жизни каждого из нас мама — главный и самый близкий человек. Ее любовь и забота нужны нам в любом возрасте — они служат опорой и ориентиром в жизни, согревают и придают сил в трудные минуты.



Быть матерью — большое счастье и огромная ответственность, неустанный труд и самоотверженная забота о своих детях.



Именно мамы учат своим примером почитать старшее поколение, гордиться историей нашей страны, любить родную землю. Именно от мамы зависит будущее маленького человека, а значит, будущее нашего общества. Спасибо вам за то, что достойно справляетесь с этой непростой задачей!



Примите искренние поздравления и особые слова благодарности за то, что, несмотря на все трудности, вы растите детей с любовью и вниманием, не жалея собственных сил. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, любви! Пусть в вашем доме всегда царят уют, мир и гармония!



Глава Шумерлинского муниципального округа Альберт Ксенофонтов.