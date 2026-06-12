Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днём России!



Уже несколько десятилетий страна ведет отсчет новой истории, в которой суверенитет государства,

его демократические ценности стали основой существования многомиллионного народа.

Гражданские свободы и верховенство закона, о которых говорит президент Владимир Путин, приобретают в наши дни особый смысл. Человек, благополучие его семьи и уверенность в завтрашнем дне — вот что стоит в центре государственной политики. Величие Отечества измеряется в простых и самых важных вещах: в семьях, где растут счастливые дети, в памяти и уважении к старшим, в готовности прийти на помощь и в честном труде.



Чувашия – неотъемлемая, яркая и самобытная часть России. Наш край издавна называют землей ста тысяч песен и ста тысяч вышивок. Уникальное творческое наследие и его современное воплощение органично вписываются в единый культурный код многонациональной страны.

Символично, что в Год единства народов России Чувашия объявила Год дружбы народов.

И наш голос звучит в унисон со всей страной.



Мы живём в непростое, но судьбоносное время. Мы являемся наследниками поколения победителей и созидателей. Пусть этот день еще раз напомнит нам, что мы — часть сильного государства с тысячелетней историей и богатейшей культурой. Желаю всем россиянам крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть наши дети растут в стране, которая дает им возможность

смело мечтать и достигать любых высот. Пусть процветает наша родная республика и крепнет наша великая держава!



Глава Чувашской Республики Олег Николаев.