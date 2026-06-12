Уважаемые жители Шумерлинского муниципального округа!

От всей души поздравляю вас с одним из главных государственных праздников нашей страны — с Днём России!



12 июня мы отмечаем день, который символизирует единство, силу и независимость нашего государства. Это праздник для каждого, кто любит свою Родину, кто гордится её историей, культурой и достижениями.



Россия — это мы с вами. Наша общая ответственность за будущее страны начинается с малой родины, с нашего родного Шумерлинского округа, с наших сёл и деревень, с заботы о близких и с добрососедских отношений. Сегодня, как никогда, важно быть вместе, поддерживать друг друга и вносить свой вклад в развитие нашей территории. Каждый из нас своим трудом, заботой о семье, уважением к традициям и любовью к родному краю делает нашу страну крепче и благополучнее.

Желаю всем жителям округа крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия! Пусть в каждом доме царят тепло, согласие и достаток. Пусть наша великая Россия всегда остаётся сильной, единой и процветающей!

С праздником! С Днём России!



Врип главы Шумерлинского муниципального округа Ольга Краснова.