Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта Шумерлинского округа!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!



Профессия автомобилиста – это тяжелый ежедневный труд, требующий не только мастерства вождения, но и терпения, умения ориентироваться в сложных ситуациях и обеспечивать безопасность на дорогах. Спасибо вам за ответственное выполнение своей работы, профессионализм и верность выбранному делу.



Особая благодарность и признание тем, кто ежедневно несет за рулем рабочую вахту, выбрав профессию водителя делом всей жизни. Выражаю искреннюю благодарность всем тем, чей труд обеспечивает ежедневный выход транспорта на линию. Особая признательность ветеранам за вклад в дело становления автотранспортной отрасли. Спасибо за верность профессии, за выдержку и терпение!



От всей души желаю всем автомобилистам безопасных и легких дорог, надежной техники, крепкого здоровья, семейного тепла, счастливого жизненного пути!



Врип главы Шумерлинского муниципального округа О. Краснова.