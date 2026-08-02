От имени администрации Шумерлинского муниципального округа поздравляю с Днём Воздушно‑десантных войск!



Этот праздник - символ воинской доблести, несгибаемой воли и преданности Отечеству. Голубые береты давно стали олицетворением особого братства, где каждый готов подставить плечо товарищу и выполнить задачу любой сложности. История ВДВ - это летопись мужества, в которой каждая страница написана отвагой и самоотверженностью.



Особые слова благодарности - ветеранам и действующим военнослужащим ВДВ. Ваш боевой путь, стойкость в самых непростых условиях и верность присяге - бесценный пример для молодёжи. Именно на таких примерах воспитывается настоящая любовь к Родине и чувство долга перед страной.



Желаю всем, кто служил и служит в десантных войсках, крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Пусть рядом всегда будут надёжные друзья и любящие близкие, а каждый день приносит поводы для гордости и радости. Пусть сила духа, присущая десантникам, помогает преодолевать любые жизненные трудности и уверенно двигаться вперёд.



Пусть этот праздничный день будет наполнен тёплыми встречами, воспоминаниями о боевых товарищах и чувством гордости за принадлежность к легендарным войскам. С праздником!



Врип главы Шумерлинского муниципального округа Ольга Краснова.