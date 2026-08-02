Администрация Шумерлинского муниципального округа от всей души поздравляет всех работников железнодорожного транспорта и ветеранов отрасли с профессиональным праздником - Днём железнодорожника!



Железная дорога - это не просто транспорт, это связующая нить между городами и судьбами, залог стабильности и развития экономики страны. От слаженной работы железнодорожников зависит бесперебойное движение грузов и комфорт миллионов пассажиров. Это труд, требующий высокой ответственности, точности и самоотдачи, ведь здесь нет права на ошибку.



Благодарим всех, кто ежедневно обеспечивает бесперебойную и безопасную работу железнодорожного комплекса: машинистов, проводников, диспетчеров, ремонтников, путейцев и всех специалистов отрасли. Ваш профессионализм, внимательность и преданность делу - основа надёжной и эффективной работы железных дорог. Особую признательность выражаем ветеранам, чей опыт и наставничество помогают молодым специалистам осваивать непростую профессию.



Желаем вам успехов в труде, новых профессиональных достижений, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть работа приносит удовлетворение, а дома всегда ждут тепло и уют. Пусть все маршруты будут ровными, графики - чёткими, а впереди открываются только светлые перспективы.

Пусть сегодняшний праздник станет поводом для заслуженной гордости за свой труд и возможностью отдохнуть в кругу семьи и коллег. С Днём железнодорожника!



Врип главы Шумерлинского муниципального округа Ольга Краснова.