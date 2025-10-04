Председатель Собрания депутатов Ядринского округа заключен под стражу

Руководителем Следственного управления Следственного комитета РФ по Чувашской Республике А.В. Полтининым возбуждено уголовное дело в отношении председателя Собрания депутатов Ядринского муниципального округа. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере.



По версии следствия, в сентябре 2025 года подозреваемый, зная о том, что его знакомый ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр на территории республики, убедил его, что обладает сведениями о намерении правоохранительных органов вновь привлечь мужчину к ответственности за совершение других эпизодов аналогичной преступной деятельности. Фигурант сообщил потерпевшему, что обладает связями в правоохранительных органах и за денежное вознаграждение в размере 2 млн рублей, предназначавшееся якобы для одного из сотрудников, может помочь ему избежать привлечения к уголовной ответственности. В действительности же подобными сведениями и связями он не обладал, а полученные денежные средства намеревался присвоить и распорядиться ими по своему усмотрению. Днем 26 сентября при получении суммы подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Чувашии в своем автомобиле рядом с одним из отелей Чебоксар.



По ходатайству следователя СУ СКР по Чувашии судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проведены обыски по месту жительства фигуранта и свидетелей, изъята компьютерная техника, предметы и документы, имеющие значение для дела.

СУ СКР по Чувашии.