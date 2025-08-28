Цифровая трансформация входит в число национальных целей развития России

На расширенном заседании Высшего экономического совета Чувашии была представлена Стратегия цифровой трансформации республики.



Как отметил в своем докладе министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Степанов, при подготовке стратегии анализировались все поручения и решения стратегических сессий с участием Главы республики, совместно с исполнительными органами определены ключевые направления развития, разработаны конкретные проекты и планы их реализации. «Результатом стал единый, структурированный документ, который не ограничивается общими лозунгами, а чётко фиксирует целевые показатели и конкретные мероприятия, — сказал руководитель Минцифры. — Стратегия прошла всестороннее обсуждение с общественными и профильными экспертами, а её высокий уровень и соответствие федеральным задачам получили официальное подтверждение: Министерство цифрового развития России поддержало и одобрило Стратегию цифровой трансформации Чувашской Республики до 2030 года».



В числе приоритетов цифровой трансформации региона – развитие инфраструктуры, управление данными и создание удобных сервисов для населения. Основа для этой работы – национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», Комплексная программа социально-экономического развития Чувашской Республики до 2030 года, региональная программа цифровой трансформации и отраслевые программы развития. Одним из ключевых элементов цифровой трансформации Чувашии является создание Центра обработки данных, запуск которого запланирован на 2027 год. Этот проект направлен на обеспечение надёжной и безопасной работы всех государственных информационных систем и цифровых сервисов региона.

Благодаря этому жители, в том числе сельских районов, смогут получать нужные документы и справки через интернет, центр обеспечит надежную защиту данных всех пользователей.

Параллельно реализуется ещё один мегапроект – республиканский медиахолдинг, который объединит все СМИ в современное информационное пространство. Чувашия — единственный регион России, который является заказчиком сразу двух крупных цифровых платформ: «Умный город» и «Управление ЖКХ и коммунальной инфраструктурой». Они создаются в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» на базе единой цифровой платформы «ГосТех». Планируется, что проекты будут реализованы к 2030 году. Чувашия участвует в пилотных проектах по развитию сервисов «Моя культура» и «Бытовые услуги», которые упрощают запись в кружки, бронирование культурных площадок и оформление разрешений для торговли. С 2027 года ожидается запуск проекта «Моя школа» — цифровой платформы для образовательной сферы. В планах также создание голосового ИИ-помощника на чувашском языке и другие инновационные проекты.



По информации cap.ru.

Справочно:

С 2020 по 2024 годы в Чувашии реализовано 123 проекта цифровизации, общий объем финансирования превысил 2,8 млрд рублей. Республика достигла высокого уровня цифровой зрелости основных отраслей: здравоохранение – 100 %, образование – 97,7 %, государственное управление – 95,8 %.



В 2024 году к Интернету были подключены 432 населенных пункта республики, в планах на ближайшие годы охватить еще более 600 сельских территорий.

Если в 2022 году электронные сервисы использовали около 53 % жителей Чувашии, то в 2024 году этот показатель вырос до 88 %.