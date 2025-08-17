Где поставить забор, чтобы не поссориться с соседями?

Семья купила земельный участок, у которого не было забора. При установке ограждения возник спор с соседями. Они утверждали, что новые владельцы поставили столбы частично на их участке. Как же узнать, где проходит граница земельного участка и как правильно установить забор,

чтобы уладить спор с соседями?

В первую очередь, нужно узнать, устанавливались ли ранее границы данного участка? Если да, то можно изучить межевой план и сверить контур на местности. Однако самостоятельно разобраться, где же на самом деле проходят границы участка, бывает достаточно сложно.



В таком случае, чтобы точно определить местоположение границ земельного участка, можно обратиться к кадастровому инженеру. С помощью геодезического оборудования он определит границы земельного участка на местности, поставит межевые знаки. Такая процедура называется выносом границ в натуре. Установленные знаки будут служить ориентиром при возведении забора.

Если межевание на участке не проводилось, то потребуется установка границ. Это более сложные работы. В этом случае кадастровый инженер в обязательном порядке будет согласовывать смежные границы с соседями, тем самым они тоже будут знать, где пройдет граница между участками. Собственнику земли выдадут межевой план в электронном виде и также установят на участке межевые знаки. Установленные границы нужно будет внести в Единый государственный реестр недвижимости. Для этого нужно обратиться с диском в МФЦ и передать данные в Росреестр.

Если у ваших соседей границы участка не установлены, то вы можете заказать комплексное межевание.



Определение границ участка на местности поможет спланировать, где построить дом и баню, поставить теплицу или беседку, исключит возникновение земельных споров. Перед началом строительства изучите строительные и санитарные нормы. Помните, что нужно учитывать расположение не только своих построек, но и соседских. А опоры для забора нужно вкапывать, не выходя за пределы своего участка.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.