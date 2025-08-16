Возбуждено уголовное дело в отношении автоподставщиков

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 7 жителей республики. В зависимости от роли и степени участия каждого они подозреваются в совершении 5-ти эпизодов мошенничества в сфере страхования,

совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в период с марта 2022 года по август 2024 года подозреваемые, находясь на территории Чувашской Республики, неоднократно инсценировали дорожно-транспортные происшествия с умышленным столкновением автомобилей, после чего предоставляли в страховые организации документы, содержащие заведомо ложные сведения о наступлении страховых случаев в результате ДТП и размерах страховых возмещений. Злоумышленники необоснованно получили страховые выплаты на сумму более 1 млн 700 тыс. рублей. Денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.



Поводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление подробных обстоятельств произошедшего, в том числе возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов.

СУ СКР по Чувашии.