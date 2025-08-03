Хоккеисты Шумерли завоевали право носить знак отличия ГТО

Летние каникулы — это не повод, не посещать спортшколу, а тем более когда это приятное посещение за получением значка ГТО. В МАОУ ДО «СШ» г. Шумерля прошло мероприятие по вручению значков ГТО участникам хоккейного отделения. Ребята, сумевшие пройти спортивные испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», были отмечены значками различного достоинства — золотыми, серебряными и бронзовыми. Торжественное событие прошло в атмосфере спортивного праздника и стало поводом подчеркнуть важность здорового образа жизни и занятий физической культурой среди юных спортсменов. Награждение показало, насколько важны регулярные занятия спортом и достижения целей на пути к здоровому образу жизни.

СШ Шумерли.