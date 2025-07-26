Уважаемые работники и ветераны сферы торговли Шумерлинского муниципального округа!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника торговли!



Этот день – дань уважения вашему труду, который является неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека. Ваша деятельность не просто обеспечивает жителей округа товарами и услугами, но и формирует комфортную среду, отвечающую запросам современного потребителя.

Профессия работника торговли требует особых качеств: высокого профессионализма, ответственности, внимательности, доброжелательности и умения найти подход к каждому покупателю. Именно благодаря вашему усердию, стремлению к совершенству и неиссякаемой энергии, сфера торговли в нашем округе динамично развивается, предлагая жителям широкий ассортимент качественных товаров и высокий уровень обслуживания.



Вы вносите значительный вклад в экономическое развитие Шумерлинского округа, обеспечивая налоговые поступления и создавая новые рабочие места. Ваша работа способствует формированию благоприятного имиджа нашего округа, повышая качество обслуживания и удовлетворенность жителей.



В этот праздничный день выражаю вам искреннюю благодарность за ваш добросовестный труд, преданность делу и ежедневное стремление к совершенству.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии, успехов в профессиональной деятельности и новых свершений! Пусть ваш труд всегда будет оценен по достоинству, а покупатели радуют своей признательностью.



Глава Шумерлинского муниципального округа Э. Васильев.