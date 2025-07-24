Чувашия поддерживает своих героев

В Чувашской Республике по инициативе главы региона Олега Николаева реализуется проект «Шаг в мирную жизнь». Его главная задача — создание комплексной системы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей как в период прохождения службы, так и на этапе возвращения домой. Это последовательная политика руководителя республики, основанная

на внимании к защитникам Родины и конкретных действиях в их интересах.

Проект охватывает широкий круг направлений — от медицинской и психологической помощи до трудоустройства, предпринимательства, культурной и образовательной интеграции. Такой подход позволяет создать прочный социальный фундамент для бойцов СВО и их близких.



Важной частью проекта стал «Десант поддержки». Только за первый месяц работы мобильная группа специалистов в составе сотрудников министерств, ведомств, юридических служб, центров занятости, органов соцзащиты и администраций муниципалитетов провела девять выездных приемов в муниципалитетах. Консультации получили 226 человек. Специалисты рассмотрели 409 обращений, 336 из них решены на месте, 43 — взяты в работу. Обращения касаются различных тем: от оформления выплат, наград и статусов, до содействия в получении медицинской и психологической помощи, решения жилищных вопросов, поступления детей в вузы и поиска без вести пропавших.



Сейчас в Чувашии действует более 50 видов мер государственной поддержки для участников СВО и их семей, которые включают в себя медицинскую и санаторно-курортную помощь, психологическую реабилитацию, бесплатный доступ в спортивные учреждения, музеи и культурные пространства. Предусмотрено льготное обучение в автошколах, профессиональная переподготовка, возможность пройти специальную образовательную программу «СВО в бизнесе». Для тех, кто готов открыть своё дело, предоставляются микрозаймы на льготных условиях, грантовая поддержка. Два бойца из Чувашии уже стали победителями федерального конкурса и получили по 5 миллионов рублей на запуск своего агробизнеса.



Республика активно содействует трудоустройству вернувшихся бойцов: резервируются рабочие места на предприятиях, оказывается сопровождение при поиске работы. Уже почти 400 участников СВО нашли работу по душе. Уделяется внимание жилищным вопросам: от переселения из аварийного фонда до предоставления субсидий на ипотеку. Оказываются консультации по оформлению льгот, обеспечению детей местами в образовательных учреждениях. Ведётся работа и с семьями тех, кто продолжает службу, чтобы они не оставались один на один с возможными трудностями.



Проект «Шаг в мирную жизнь» получает живой отклик и поддержку. Поступают десятки отзывов от бойцов и их родственников. Люди благодарят за теплое отношение и реальную помощь. Глава Чувашии Олег Николаев отметил: «Мы не делим наших бойцов на тех, кто на фронте, и тех, кто вернулся. Все они — наша ответственность. Мы выстраиваем систему, в которой каждый участник СВО и все члены его семьи знают, что республика рядом, помощь придёт, вопрос не останется без ответа. Это не лозунг, это наша линия работы».



Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.