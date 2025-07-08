Уважаемые жители Шумерлинского муниципального округа! Сердечно поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!



Семья – это главный для каждого человека оплот счастья, любви, заботы и поддержки. В семье от старшего поколения к младшему передаются культурные традиции, духовные и нравственные ценности. Именно восьмого июля отмечается День памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, ставших образцом преданной любви, супружеской верности, благочестия и милосердия. Сегодня эти благоверные считаются покровителями семьи и брака.



Выражаю искреннюю признательность и желаю счастья родителям, которые достойно воспитывают детей, супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни. От всей души желаю молодым семьям брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит любовь и искренность отношений. С особым чувством хочется поблагодарить семьи, в которых живут приёмные дети. Спасибо вам за щедрость души, терпение, неустанный труд и любовь.

Желаю всем семейного счастья, здоровья, любви и благополучия! Пусть в семьях царят верность и преданность друг другу, пусть в каждом сердце живет любовь! Мира и согласия вам!



Глава Шумерлинского муниципального округа Э. Васильев.