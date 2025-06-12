Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляем вас с Днём России!



Этот праздник стал символом нашей истории и нашей общей ответственности за будущее. Он объединяет всех, кто любит свою Родину, кто работает ради её процветания, кто верит в её силы и ценит её богатое прошлое.



Для коллектива Шумерлинского завода специализированных автомобилей это значимый день. Мы гордимся тем, что вносим реальный вклад в развитие и безопасность страны. Наша работа – это продолжение лучших традиций отечественной промышленности, которые мы бережно храним и передаём молодому поколению. И в то же время это движение вперёд, освоение новых технологий, поиск решений, соответствующих времени.



Сегодня, как и прежде, наш завод – это люди, преданные своему делу. Это опыт и энергия, мудрость и свежий взгляд. Это сила, которая движет нас вперёд, к новым достижениям.

Пусть этот день принесёт вам уверенность в будущем и гордость за свою страну! Желаем вам мира, благополучия, крепкого здоровья и веры в лучшее. Пусть в каждом доме будет тепло, а в каждом сердце – любовь к России!



Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».