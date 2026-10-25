Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Примите самые искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником — Днём работника

автомобильного и городского пассажирского транспорта!



Автомобиль давно перестал быть просто средством передвижения. Например, для водителя-дальнобойщика — это второй дом, где он проводит недели в пути.



Но главная ценность и гордость этой сферы — люди. За каждым километром, за каждым вовремя сданным грузом стоит колоссальный труд, высочайший профессионализм и человеческая выдержка. Работа водителя требует не только филигранного мастерства за рулем многотонной фуры, но и стальной выдержки, умения справляться с усталостью и любыми капризами погоды.



В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. Пусть дома вас всегда ждут любящие семьи, которые с пониманием относятся к вашей непростой работе. Безаварийных рейсов, ровных дорог и всегда зеленого света!



С праздником, уважаемые автомобилисты! Пусть количество километров, пройденных по дорогам нашей необъятной Родины, всегда равняется количеству счастливых дней!



Руководитель предприятия «ШумтрансАвто» Александр Пронин.