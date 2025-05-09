Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны и жители Шумерлинского округа!

Примите самые искренние поздравления с Днём Победы в Великой Отечественной войне!



В этом празднике – история нашей страны, боль утрат, живущая в каждой семье, гордость за нашу Родину, Победу и наш многонациональный народ, который проявил самоотверженность и мужество в военное время.



Эта Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам возможность мирно жить, работать, любить, радоваться. Мы преклоняемся перед подвигом защитников Родины.



Мы безмерно благодарны труженикам тыла, в голод и разруху отдавшим все свои силы для Победы. В тяжелые послевоенные годы вы поднимали из руин разрушенные города, восстанавливали заводы, налаживали народное хозяйство.



Наша сердечная благодарность и глубокое уважение всем ветеранам Великой Отечественной войны и участникам трудового фронта!



Как и в те годы, сегодня наши герои-шумерлинцы вновь защищают Родину, участвуя в специальной военной операции. Они с честью и достоинством выполняют свой долг, проявляя мужество, отвагу и стойкость перед лицом опасности. Мы выражаем им глубокую благодарность за их подвиг, за защиту наших границ, за мирное небо над головой. Гордимся нашими земляками и желаем им скорейшего возвращения домой с победой.



В канун величайшего всенародного праздника от всей души желаю вам здоровья, внимания и заботы близких. Пусть вас не покидает вера в Россию и в ее светлое будущее.

С праздником вас! С Днём Великой Победы!



Глава Шумерлинского муниципального округа Э. Васильев.