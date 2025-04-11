В Чувашии состоялось заседание Комиссии при Совете ректоров вузов и директоров ссузов ПФО

10 апреля 2025 года в Чебоксарах на базе Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова под председательством заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО Машковцева состоялось совместное заседание Комиссии при Совете ректоров вузов округа по молодежной политике, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию и Совета директоров профессиональных образовательных организаций.

В заседании приняли участие председатель Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа Роман Стронгин, председатель Совета директоров профессиональных образовательных организаций Людмила Мельникова, члены окружной Комиссии при Совете ректоров вузов по молодёжной политике, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию и члены Совета директоров организаций среднего профессионального образования, руководители региональных органов по делам молодежи.

Участники совещания обсудили лучшие практики патриотического воспитания студентов, укрепления взаимодействия между духовенством и образовательными учреждениями, формирования у молодежи исторической памяти и духовно-нравственных ценностей, а также развития массового студенческого спорта в Приволжском федеральном округе.

С приветственным словом от имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова обратился заместитель полпреда Олег Машковцев: «Сегодня мы с коллегами из регионов Приволжья обсудили много тем, связанных с воспитательной работой молодежи – от развития массового спорта в образовательных организациях до разработки современных методов патриотического воспитания, особое внимание уделили задачам, которые нам нужно поставить перед студенческим сообществом. Решение этих вопросов должно помочь найти свое место каждому студенту, чтобы строить свое будущее и быть успешным в дальнейшей трудовой деятельности».

«Задачи, которые стоят сегодня перед молодежной политикой, не имеют своей конечной точки, как проект, они – бесконечны. В воспитательной политике не может быть готовых рецептов и решений, которые смогут работать десятилетиями. И нам, как специалистам в этой области, нужно постоянно вырабатывать новые подходы, актуальные на конкретный момент», – отметил председатель Комиссии ректоров вузов ПФО, ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров.

В ходе заседания председатели комиссий по молодежной политике, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи при региональных советах ректоров вузов поделились лучшими практиками организации волонтёрского движения в системе высшего образования, организации массовых просветительских мероприятий в рамках проектов Российского общества «Знание», рассказали об участии вузов и ссузов в реализации нового национального проекта «Молодежь и дети».

Одной из важнейших практических задач стало решение вопроса о создании окружной комиссии по воспитательной работе при Совете директоров ссузов по аналогии комиссии на вузовском уровне, как постоянно действующий инструмент по обмену практиками воспитательной работы и по решению конкретных задач, поставленных Президентом страны.