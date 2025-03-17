Решить спор без суда поможет финансовый уполномоченный

Новый институт, введенный в России с 2018 года, помогает решить имущественные споры между финансовыми организациями и их клиентами – физическими лицами. При этом по закону вся процедура — от приема обращения до принятия решения — бесплатная.

Обращение можно подать в отношении страховой компании, банка, микрофинансовой организации, негосударственного пенсионного фонда, ломбарда и кредитного потребительского кооператива. Финансовый уполномоченный рассматривает обращения только с имущественными, в том числе денежными, требованиями. При этом размер требований не должен превышать 500 тысяч рублей, по договорам ОСАГО – без ограничения по сумме требования. Но сначала обязательно нужно направить претензию в ту финансовую организацию, которая, по вашему мнению, нарушила ваши права и с которой у вас возник спор.

Направить обращение финансовому уполномоченному можно в электронном виде на официальном сайте финансового уполномоченного, на портале госуслуг либо почтовым отправлением. А с осени прошлого года жителям Чувашии стал доступен такой способ, как подача обращения в секторе пользовательского сопровождения (СПС) через любое региональное отделение МФЦ.

Финансовый уполномоченный рассматривает обращения 15 рабочих дней (по спорам, связанным с неправомерным переводом пенсионных накоплений, – 20 рабочих дней). Решение финансового уполномоченного обязательно для исполнения финансовой организацией.

Уточнить, подлежит ли ваш спор рассмотрению финансовым уполномоченным, можно на официальном сайте finombudsman.ru, ответив на несколько простых вопросов.

По статистике Службы финансового уполномоченного, в 2024 году по объему обращений первое место (86 %) занимают споры потребителей со страховыми организациями, на втором месте — с банками (11 %). Причем по последним наблюдался ощутимый рост числа обращений по сравнению с 2023 годом, в основном в сфере потребительского кредитования и списания средств с банковских счетов.

Подготовила Н. Владимирова.