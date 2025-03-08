Дорогие наши мамы, бабушки, жёны, сёстры и дочери!

Поздравляю вас с прекрасным праздником — Международным женским днём!



Вы — воплощение тепла, мудрости и любви! Вы украшаете нашу жизнь! Вы — хранительницы домашнего очага, опора для своих родных. Ваш вклад в положительные изменения в нашей стране и республике бесценен. Мы знаем, как много в жизни держится на вас.



Особые слова благодарности матерям, женам солдат и офицеров, защищающих сегодня Родину в ходе специальной военной операции. Сегодня многие женщины тоже несут службу — ваша самоотверженность, вера восхищают.



В этот весенний день, 8 Марта, хочу пожелать вам настоящего женского счастья, заботы и внимания. Пусть любовь и поддержка ваших близких всегда окружают вас и ведут вперёд!



Глава Чувашской Республики О. Николаев.