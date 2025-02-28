Олег Николаев напомнил о важности заботы об инвалидах

Определить все места проживания инвалидов, определить, насколько их дома обеспечены доступной средой – такую задачу поставил Глава Чувашии. Срок — до 1 мая. А до 1 июля должна быть разработана программа по приведению домов в нормативное состояние.



Взять эту важную задачу в работу поручено Минтруду Чувашии совместно с муниципалитетами, а Минстрой и Госжилинспекция должны контролировать и координировать процесс обеспечения нуждающихся в доступной среде граждан.



По информации Тг-канала Главы Чувашии.