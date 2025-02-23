Уважаемые военнослужащие, ветераны Вооруженных Сил и боевых действий!

Дорогие земляки! Примите самые сердечные поздравления с Днём защитника Отечества!



23 Февраля – это праздник мужества, стойкости и самоотверженности, праздник всех тех, кто защищал и защищает нашу Родину, кто обеспечивает мир и безопасность наших граждан. В этот день мы отдаём дань уважения и глубокой благодарности всем поколениям защитников Отечества, чьи имена вписаны в героическую летопись нашей страны.



Сегодня мы говорим слова благодарности всем тем, кто сейчас несет службу в рядах Вооруженных Сил, кто охраняет наши границы, защищает от угроз и вызовов современного мира. Ваша преданность долгу, профессионализм и готовность к самопожертвованию – залог мирного и стабильного будущего нашей страны.



С особой благодарностью в этот день мы поздравляем всех тех, кто принимает участие в специальной военной операции. Вы с честью и достоинством выполняете свой долг, защищая суверенитет и территориальную целостность нашей страны, отстаивая мир и справедливость. Ваша смелость, отвага и самоотверженность – пример истинного патриотизма и преданности Родине.

В этот праздничный день желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия в семьях, успехов в служении на благо Родины! Пусть ваше служение всегда будет оценено по достоинству, а небо над нашей страной остается мирным и безоблачным!



Глава Шумерлинского муниципального округа Э. Васильев.