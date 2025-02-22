История газеты – история края

В этом году единственная шумерлинская газета, наша «Вперёд», отмечает своё 90-летие. Принято считать, что первый номер районки вышел в феврале, однако традиционно свои юбилеи мы отмечали в начале марта, вместе с районом. Ведь с шумерлинским краем у нас общая история.

На протяжении всего года творческий коллектив редакции будет вести «колонку памяти» -

публиковать выдержки из материалов разных лет на различные темы. Старшим поколениям

будет что вспомнить, а молодым – узнать, чем жили шумерлинцы много лет назад.

И начнем с такого важного для, пожалуй, всей районной прессы события, как переход на офсетную печать. Для «Вперёд» это произошло летом 1997 года. Первый номер, отпечатанный не в шумерлинской типографии старым способом — высокой печатью, а на современной на тот момент офсетной машине типографии издательства «Чувашия», вышел в свет 2 августа. По сравнению с прежним качеством это стало настоящим прорывом для районки: яркие, четкие строки, рамки, плашки, возможность быстро давать в номер фотографии. Не всё всегда получалось у печатников, но влиять на чебоксарских мастеров мы, к сожалению, не особо могли.



Читателям преобразование понравилось. Вот что писал по этому поводу многолетний читатель и автор многих публикаций, учитель В. Троицкий в статье от 16 августа: « …Газета стала более «нарядной». В ней появились новые шрифты и в текстах, и в заголовках, чаще стали использоваться иллюстрированные материалы. …Теперь с помощью компьютера набор всех материалов газеты производится в помещении редакции. Здесь же происходит и вёрстка, то есть размещение статей, заметок, других материалов на макетах страниц будущего газетного номера. Повысилась оперативность в работе редакции, возросли возможности для творчества».



Тогда газета была 4-полосной и выходила 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. И трижды в неделю сотрудникам редакции или их родственникам приходилось на автобусе добираться в Чебоксары, чтобы отдать макет нового номера в типографию. Тогда об электронной почте, мессенджерах и прочих привычных сегодня способах быстрой передачи информации и знать не знали. Рано утром газету в Шумерлю доставляли уже почтовой машиной.



Нововведение, инициированное и реализованное тогдашним главным редактором В. Хохловой, не только прижилось, но со временем масштабировалось на большинство районок республики. Сказалось это и на тираже: если в конце июля 1997 года шумерлинцы выписывали 4100 и 4660 (субботний номер) экземпляров, то к концу года цифры поднялись до 4320 и 4970 экземпляров.

В Чебоксарах газету печатали до июня 1999 года. Затем, с созданием Шумерлинского издательского дома, офсетное оборудование было закуплено в нашу типографию. И газета вновь стала печататься в Шумерле.



Редакция.