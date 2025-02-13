Центры поддержки экспорта помогли компаниям МСП заключить экспортные контракты на 139 млрд рублей в 2024 году

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги работы региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за 2024 год. В прошлом году услугами региональных ЦПЭ воспользовались свыше 40 тысяч малых и средних предприятий. Более 3 тысяч компаний при поддержке ЦПЭ заключили контракты с зарубежными партнерами на общую сумму 139 млрд рублей. География экспорта, реализованного при поддержке ЦПЭ, охватила 127 стран.

В число наиболее популярных услуг центров поддержки экспорта в 2024 году вошли поиск партнера, организация участия компаний в выставочно-ярмарочных мероприятиях и компенсация затрат на транспортировку.

По итогам 2024 года РЭЦ также сформировал рейтинг центров поддержки экспорта. Первое место в рейтинге, как и в прошлом году, занял ЦПЭ Смоленской области. За ним следуют ЦПЭ Московской области и Республики Башкортостан. Далее идут Свердловская, Самарская, Омская области и город Москва. На восьмом и девятом местах расположились Рязанская область и Краснодарский край. Второй год подряд замыкает десятку Центр поддержки экспорта Калужской области.

При формировании рейтинга учитывались такие показатели эффективности работы центров поддержки экспорта, как количество предоставленных компаниям услуг; количество компаний, которым ЦПЭ помогли заключить экспортные контракты; объем экспорта, который удалось осуществить при поддержке ЦПЭ.

«Сегодня в России работает более 60 тысяч экспортеров МСП. Их доля в несырьевом неэнергетическом экспорте с 2019 года выросла более чем в 2,5 раза и сегодня составляет 23%. Для развития экспорта малого и среднего бизнеса была выстроена комплексная инфраструктура поддержки МСП — Центры поддержки экспорта. Только в 2024 году более 3 тысяч российских компаний заключили экспортные контракты с помощью ЦПЭ. Сегодня в периметр центров входят задачи и по вовлечению новых компаний в экспорт, и по расширению географии контрактов, и по продвижению отечественных брендов за рубежом. Все эти задачи напрямую влияют на поручение Президента России по формированию благоприятной среды, чтобы российские бренды уверенно выходили на зарубежные рынки», — уточнила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

«Инфраструктура, созданная в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», обеспечивает доступность мер поддержки бизнеса в любой точке России, и особое место в этой системе занимают центры поддержки экспорта. Объем внешнеторговых контрактов, заключенных при содействии ЦПЭ за последние шесть лет, достигает триллиона рублей», — подчеркнул статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов.

«Региональные ЦПЭ — одно из ключевых звеньев в инфраструктуре поддержки экспорта в нашей стране. Каждый рубль, вложенный в поддержку бизнеса через ЦПЭ, приносит в виде налоговых поступлений в бюджет около двух рублей. Мы видим, что с каждым годом все больше компаний МСП осознанно и системно выходят на экспорт, постепенно осваивают сложные рынки дальнего зарубежья. Это главный результат нашей совместной работы с центрами поддержки экспорта, федеральными и региональными министерствами», — сообщила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Напомним, региональные центры поддержки экспорта оказывают помощь компаниям сегмента МСП на всех стадиях экспорта: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и выставках, размещении на маркетплейсах и не только. Список ЦПЭ можно найти на сайте РЭЦ в разделе «Региональные подразделения».