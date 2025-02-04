Педагог из Канаша стала послом Всероссийского форума классных руководителей

Наталия Матвеева вошла в число 87 амбассадоров со всей страны, которые будут развивать учительское сообщество в регионах. В прошлом году она уже побывала на форуме в числе десяти участников из Чувашии, и вот стала его послом. Для этого педагог-психолог канашской школы № 7 прошла целый отбор – сняла видеовизитку, заполнила анкету с достижениями, составила план мероприятий, которые готова реализовать в роли посла.

«Это не просто событие, это огромная честь, ответственность и, конечно, бесконечная радость, – написала Наталия Матвеева на своей страничке в соцсети. – Я всегда верила, что учитель — это не просто профессия, это призвание, миссия, которая вдохновляет и меняет жизни. И теперь у меня есть возможность делиться своим опытом, идеями и энергией на таком масштабном уровне!»

Всероссийский форум классных руководителей объединяет руководителей классов и кураторов групп СПО со всей страны. Одноименное сообщество ВКонтакте насчитывает более 200 000 участников, в нем постоянно происходит обмен полезной профессиональной информацией, прямые эфиры с экспертами и участниками.

Форум классных руководителей проводится с 2021 года Министерством Просвещения по поручению Президента. Стратегический партнер форума – АНО «Диалог Регионы».

cheb.mk.ru