Крепкая связь с алкоголем делает тебя слабым: в России стартует кампания по борьбе с алкогольной зависимостью

АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минздравом России запускают социальную кампанию, направленную на борьбу с алкогольной зависимостью – «Жизнь без алкоголя». Она стартует на ТВ, на радио, в наружной рекламе и в интернете с 18 ноября 2024 года. В материалах кампании описаны типичные ситуации, в которых человек под воздействием алкоголя совершил необдуманный поступок и испортил впечатление о важном моменте из жизни.

В последние годы в нашей стране наблюдается планомерное снижение объемов потребления алкоголя. По данным ВЦИОМ, с декабря 2020 по август 2024 года количество людей, которые не пьют алкоголь или стали меньше его употреблять, выросло с 48% до 65%. Этому во многом способствовала информированность людей и те меры, которые реализуются по национальному проекту «Демография».

В России реализуется целый комплекс мероприятий, который помогает в борьбе

с потреблением алкогольной продукции. За время активной реализации антиалкогольных мер в период с 2008 по 2023 гг. потребление алкоголя сократилось с 15,7 до 8,63 литров этанола в год на душу населения. В целом по стране одновременно снижается потребление крепких алкогольных напитков: с 9,9 литров этанола в 2008 г. до 4,9 л в 2023 гг.

Для бесплатного получения медпомощи при алкогольной зависимости можно обратиться

в государственный наркологический диспансер, а проверить, насколько пострадало здоровье из-за злоупотребления алкоголем, и получить рекомендации по здоровому образу жизни можно по телефону горячей линии 8 800 200 0 200 и в центрах здоровья по всей стране.

А на официальном портале Минздрава России о здоровье takzdorovo.ru каждый найдет полезные советы экспертов и статьи о влиянии алкоголя на развитие неинфекционных заболеваний и о том, какие последствия он несет.