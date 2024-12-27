Патриотизм – основа воспитания

Если в современной российской школе акцент на патриотическом воспитании сделан только сейчас, то школа № 1 всю свою историю приоритетным направлением выбирала именно патриотичное воспитание. А как же иначе? Знаменитые ученики и выпускники школы, начиная с Героя Советского Союза Виталия Урукова, генерал-майора госбезопасности Вячеслава Тихонова и до современных кавалеров ордена Мужества – Алексея Бардина и Дмитрия Кучаева, расположенный в годы Великой Отечественной войны в школе эвакогоспиталь, знаменитый «огненный выпуск» школы – всё это и определило направление воспитательной работы.

Патриотическое воспитание – это не только навыки военной подготовки, но и акцент на духовное начало! Поэтому патриотическое воспитание в школе всегда строилось и продолжает строиться по нескольким направлениям.



Духовно-нравственное направление реализуется через встречи с ветеранами, научно-практические конференции, уроки мужества, школьные, городские, республиканские и всероссийские акции (Аллея героев в школе № 1, «Вахта памяти», «Бессмертный полк», «Диктант Победы») и многое другое. Основной упор в этом направлении, конечно же, делается на классного руководителя.

Историко-краеведческое направление реализовывалось в школе через организацию поисковой и музейной работы. В школе была организована Комната боевой славы, получившая статус Музея боевой славы в 1980 г., впоследствии переименована в музей «Школа в развитии» (2007 г.).

Проводились и проводятся встречи с местным краеведом Анатолием Пояндаевым. К сожалению, в годы капитального ремонта музей был уничтожен. С 2022 года в школе вновь создан школьный музей «Времена и люди» (руководители — Л.Г. Мутина и Л.Ю. Казенова), в 2024 году школа получила грант Главы Чувашской Республики на развитие интерактивного музея. В 2023 году под руководством Н.Г. Лушиной организован поисковый отряд «Уруковец», который достойно представляет школу на республиканских и городских мероприятиях. Организована совместная работа с городским музеем.



Изюминкой гражданско-правового направления патриотического воспитания школы № 1 всегда была «Школа ликвидации политической неграмотности» (руководитель — М.М. Гольдштейн), в рамках которой учащимся и педагогам разъяснялись вопросы современного политического устройства, освещались вопросы истории. Подпроект этого направления — «Сводки информбюро», посвященный 75-летию Победы ознакомил учащихся, родителей со значимыми событиями войны и ее героями. Опыт работы школы распространяется и сейчас: в преддверии юбилея проводились информационные минутки, во время которых учащиеся и педагоги узнавали факты из истории школы и ее выдающихся педагогах и выпускниках.



В реализации социально-патриотического направления в советские годы участвовали 100 % учащихся школы, так как сама идея пионерской организации была направлена на идеи добровольчества и взаимопомощи. Сейчас это направление в школе реализуют 437 волонтеров-учащихся (зарегистрированных на платформе Добро.ру) и 37 педагогов. Традиционные формы работы здесь — субботники, поддержание в порядке памятных мест города, высадка деревьев, помощь ветеранам, проведение мероприятий, акций «Чистый двор», «Вахта памяти» и других.

Военно-спортивное направление в школе № 1 реализуется через работу ВПК «Виктория», юнармейский отряд школы и спортивные секции. На протяжении многих лет юнармейцы школы — в числе лучших не только в городе, но и в республике. Благодаря грамотной работе учителей НВП А.Я. Асташина, В.А. Айдаскина, А.М. Карпова, В.М. Кузьмина, впоследствии учителей ОБЖ В.М.

Козина, А.М. Ефремова (сейчас ОБЗР), а также учителей физической культуры школа № 1 является ежегодным победителем игр «Орлёнок» и «Зарница», формат которых в 2024 году изменился, но это не помешало школе стать победителем в муниципальном этапе в средней и старшей возрастных категориях. Команда достойно представила город на республиканском этапе игры «Зарница», а воспитанник средней группы юнармейцев К. Шипилевский завоевал 1 место в личном зачете.



Культурно-патриотическое направление в последние годы реализуется в школе через театральную студию «Дрозды» с её остросоциальными постановками и номерами; через конкурсы патриотической песни школьного и городского уровней, конкурсы агитбригад, через акции «Письма солдату», конкурс «Без срока давности» и т.п. Эти традиционные, заложенные еще с советских времен, формы работы приносят плоды. Социальный мюзикл «Пазлы» — победитель республиканского фестиваля «Асам». Хор школы – ежегодный призёр и неоднократный победитель городского конкурса хоров. Е. Фролова – победительница конкурса творческих работ «Без срока давности». Юные чтецы школы ежегодно отмечаются грамотами за победы и многое другое.



Патриотическое воспитание в школе на современном этапе строится в соответствии с планом российских и республиканских мероприятий по этому направлению. Реализуется курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном». Участие в волонтерских акциях «СВОих не бросаем», «Мы вместе» и акциях, посвященных памятным датам («Окна Победы», «Часовой у Знамени Победы, «Георгиевская лента», «Блокадный хлеб» и другие), конечно же, вывело патриотическое воспитание на качественно новый уровень. Но хотелось бы подчеркнуть, что традиционные формы работы в этом направлении давно позволили школе № 1 стать одной из лучших школ в патриотическом воспитании не только в городе, но и в республике. Это результат слаженной работы педагогов, которые с уважением относятся и используют наработки советской школы, ищут и применяют новые формы, предлагаемые современным образованием, и, конечно же, остаются лучшими! Ведь девиз школы: «Будьте первыми, выбрав первую!».

П. Муляева, учащаяся 10А класса школы № 1.